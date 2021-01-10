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Ветераны Брянскэнерго получили подарки к Новому году и Рождеству

2021, 10 января 16:32 Общество
Ветераны Брянскэнерго получили подарки к Новому году и Рождеству
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Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» поздравили ветеранов энергопредприятия с новогодними и рождественскими праздниками.

В настоящее время в состав Совета ветеранов Брянскэнерго входят 460 человек, проработавших на энергопредприятии более 20 лет и вышедших на заслуженный отдых в разные годы. Всем им переданы подарки волонтерами штаба Брянскэнерго, в состав которого входят представители первичной профсоюзной организации энергопредприятия ​ и сотрудники филиала.

«Ветераны Брянскэнерго много лет трудились на нашем энергопредприятии. Каждый из них внес значимый вклад в развитие энергетической отрасли на Брянщине. Мы в полной мере понимаем ценность их работы, относимся к их труду с уважением и благодарим за помощь, которую они оказывают молодому поколению энергетиков. В преддверии Нового года и Рождества мы сделали все возможное, чтобы никто из них не остался без внимания. Все наши ветераны получили поздравления с праздниками и получили подарки», – ​ отмечает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко.

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