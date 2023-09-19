В Брянске поздравили ветеранов и блокадников песнями
Ветеранов войны и блокадников в Брянске поздравили песнями, стихами и подарками. Об этом рассказали в городской администрации.
В честь 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских поздравления принимали 12 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающие в Советском районе. С подарками и цветами к ним домой пришли представители администрации и местные депутаты. Семи ветеранам вручили памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».
Брянские артисты театра юного зрителя, филармонии, драмтеатра и городского дома культуры исполнили для почетных жителей стихи и песни о войне.
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