В Брянске поздравили ветеранов и блокадников песнями

Ветеранов войны и блокадников в Брянске поздравили песнями, стихами и подарками. Об этом рассказали в городской администрации.

В честь 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских поздравления принимали 12 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающие в Советском районе. С подарками и цветами к ним домой пришли представители администрации и местные депутаты. Семи ветеранам вручили памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».

Брянские артисты театра юного зрителя, филармонии, драмтеатра и городского дома культуры исполнили для почетных жителей стихи и песни о войне.