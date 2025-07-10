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Въезд в посёлок Белые Берега отремонтируют по нацпроекту

2025, 10 июля 15:15 Общество
Въезд в посёлок Белые Берега отремонтируют по нацпроекту
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Въезд в посёлок Белые Берега отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошёл 2-й въезд в посёлок Белые Берега в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» уже приступила к модернизации 1,7 километра дороги. Участок начинается от въезда в посёлок и заканчивается на пересечении с улицей Пролетарской.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и водопропускные трубы. Затем рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и приведут в порядок тротуары. На улице появятся новые фонари со светодиодными светильниками и барьерное ограждение. В завершении ремонта, подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанесёт разметку.

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