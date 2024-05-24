Вице-мэр Брянска поздравил выпускников школ Бежицкого района

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин поздравил выпускников школ Бежицкого района. Об этом сообщили в горадминистрации.

Последние звонки прозвенели в школах Брянска. Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин посетил праздники в школах №43, 53 и 63.

«В этом году в 43-й школе всего пять выпускников 11 класса. Но даже, если бы он был один, всё равно я приехал бы сюда его поздравить», — сказал Сергей Антошин.

На школьном дворе вице-мэр посадил тую в честь выпускников.

Педагогам и ученикам школы №63 Сергей Антошин пообещал помочь с капремонтом спортзала и крыши.

«Я рад и волнуюсь, когда вижу выпускников. Тех, кто придёт нам на смену, кто станет жить, трудиться и растить своих детей в нашей стране. И всегда родители и педагоги, зримо и незримо, будут рядом с вами. У вас всё получится! А мы вам будем помогать», — напутствовал выпускников Сергей Антошин.

А 43 выпускника школы №53 приветствовали Сергей Антошина аплодисментами. Благодаря ему тут появилась спортивная площадка.