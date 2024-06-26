Вице-мэр Брянска проверил ход ремонта его родной школы

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин проверил ход ремонта его родной школы №25. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый замглавы администрации Брянска проверил ход ремонта в школе №25. Он закончил её 37 лет назад.

Специалисты уже обновили кровлю. Им предстоит отремонтировать кабинеты, холлы, рекреации, спортзалы, санузлы, водопровод, электрику, канализацию, отопление, заменить окна и двери.

Также в будущем году в пищеблоке появится современное оборудование и мощная вентиляция.

«Я помню, что огромные бидоны и кастрюли грузили на телегу, которую везла лошадь. Маленькая комнатка столовой была забита детьми – не развернуться», — отметил вице-мэр Сергей Антошин.

Капремонт должны закончить в августе следующего года.