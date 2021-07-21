Виолетта Шорбан выиграла чемпионат Брянской области по конкуру
Соревнования прошли в агроуниверситете.
В Брянском государственном аграрном университете прошел чемпионат области по конкуру. Участие в нем приняли команды конников из Брянска, Брянского, Навлинского, Брасовского и Выгоничского районов.
Чемпионом 2021 года стала Виолетта Шорбан, выступавшая на лошади по кличке Фортуна. Второе место занял Руслан Жеравков на Эльфасте.
Копилка команды Брянского государственного аграрного университета пополнилась шестью золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
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