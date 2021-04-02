Владимир Клорштейн возглавил Брянскстат

Прежний руководитель ведомства Надежда Муратова находится под следствием.

Владимир Клорштейн стал временно исполняющим руководителя Брянскстата.

Владимир Клорштейн родился 7 октября 1972 года в Клетне. В 1996 году окончил Брянский государственный технический университет по специальности «динамика и прочность машин».

В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2006 году ему присудили ученую степень кандидата экономических наук.

В 1996 году Клорштейн начал работать в органах статистики Брянской области. Трудился инженером-программистом, главным специалистом, заместителем начальника отдела и начальником отдела.

В марте 2008 года назначен заместителем руководителя Брянскстата. В 2009 году ему присвоили классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.

Награжден нагрудным знаком Росстата «Отличник статистики», медалями за проведение Всероссийской переписи населения, Всероссийской сельскохозяйственной переписи и другими наградами.

Надежда Муратова, ранее возглавлявшая Брянскстат, сейчас находится под следствием. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Сотрудники регионального УФСБ установили, что, используя служебное положение, Муратова выплачивала некоторых подчиненным премии из фонда оплаты труда. Впоследствии, по версии следствия, они снимали деньги с зарплатных карт и передавали их руководителю.