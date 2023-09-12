Продуктовый набор подешевел в Брянской области

Цена на минимальный продуктовый набор в Брянской области снизились на четыре процента. Об этом сообщил Брянскстат.

Стоимость минимального набора продуктов на месяц в Брянской области в конце августа составила 5539,79 рублей. Цена уменьшилась на 4,45%.

Стоимость продуктов в Брянске за месяц уменьшилась на 4,96% и составила 5523,03 рублей. Самая дорогая продуктовая корзина — в Клинца – 5684,57 рублей. Но ее стоимость также уменьшилась на 2,35%. Самая низкая цена на продукты — в поселке Навля. Она составляет 4912,39 рублей. За месяц цена упала сразу на 7,60%