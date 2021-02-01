Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату пенсий
Доплату за январь получили все неработающие пенсионеры региона.
Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Дополнительные ассигнования понадобились, так как пенсии для этой категории их получателей с 1 января 2021 года увеличились на 6,3%.
Пенсию с учетом повышения получили все 270 000 пенсионеров Брянщины. Сумма была скорректирована автоматически, без обращений каждого получателя пенсии в ПФР.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию
Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали
Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля
Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и
Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей
Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам
В Смоленске обнаружили фальшивую купюру
Денежная купюра номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки была обнаружена при пересчёте денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Купюра поступила из филиала сети телекоммуникационной компании, расположенной на территории Смоленска. В настоящее время фальшивый денежный знак изъят
В Смоленск поступили новые автобусы
29 января в город прибыла первая партия из 5 автобусов. Всего ожидается 20 единиц. Технику для нашего города на безвозмездной основе предоставляет ГУП «Мосгортранс». В этот раз парк муниципальной «Авотоколонны» пополнится 20 единицами «Лиаз» 2011 года выпуска. Автобусы большой вместимости, низкопольные, оснащены видеокамерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи. Кроме этого устройствами для заезда
Огонь повредил мебель в квартире в Ярцеве
В 15:57 29 января 2021 года в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на проспекте Металлургов в Ярцеве. На место вызова выехали две пожарные машины. По прибытии к месту вызова информация о возгорании квартиры подтвердилась. В результате пожара квартира повреждена огнём, закопчена прродуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.