Город32

Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату пенсий

2021, 01 февраля 08:11 Общество
Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату пенсий
Источник фото

Доплату за январь получили все неработающие пенсионеры региона.

Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату страховых пенсий неработающим пенсионерам.

Дополнительные ассигнования понадобились, так как пенсии для этой категории их получателей с 1 января 2021 года увеличились на 6,3%.

Пенсию с учетом повышения получили все 270 000 пенсионеров Брянщины. Сумма была скорректирована автоматически, без обращений каждого получателя пенсии в ПФР.

Читайте также
Пьяный житель Брянского района получил тюремный срок за смертельное ДТП
01 февраля 16:09
Пьяный житель Брянского района получил тюремный срок за смертельное ДТП
В Брянской области ожидается гололедица на дорогах 2 февраля
01 февраля 15:09
В Брянской области ожидается гололедица на дорогах 2 февраля
В Комаричском районе полицейские задержали подростка по подозрению в угоне
01 февраля 14:09
В Комаричском районе полицейские задержали подростка по подозрению в угоне
В Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста
01 февраля 13:02
В Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста

Новости регионов

01.02.2021 13:23
В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию
Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали
31.01.2021 15:45
Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля
Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и
31.01.2021 15:41
Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей
Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам
31.01.2021 15:12
В Смоленске обнаружили фальшивую купюру
Денежная купюра номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки была обнаружена при пересчёте денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Купюра поступила из филиала сети телекоммуникационной компании, расположенной на территории Смоленска. В настоящее время фальшивый денежный знак изъят
30.01.2021 15:53
В Смоленск поступили новые автобусы
29 января в город прибыла первая партия из 5 автобусов. Всего ожидается 20 единиц. Технику для нашего города на безвозмездной основе предоставляет ГУП «Мосгортранс». В этот раз парк муниципальной «Авотоколонны» пополнится 20 единицами «Лиаз» 2011 года выпуска. Автобусы большой вместимости, низкопольные, оснащены видеокамерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи. Кроме этого устройствами для заезда
30.01.2021 11:34
Огонь повредил мебель в квартире в Ярцеве
В 15:57 29 января 2021 года в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на проспекте Металлургов в Ярцеве. На место вызова выехали две пожарные машины. По прибытии к месту вызова информация о возгорании квартиры подтвердилась. В результате пожара квартира повреждена огнём, закопчена прродуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.

Актуальные темы

Происшествия
Пожарные спасли из огня жителя Жуковского района Брянской области
Общество
С дорог Брянска вместе со снегом сходит асфальт (ВИДЕО)
Общество
В брянской больнице умер пенсионер, доставленный санавиацией из Суземки
Общество
В организаторе брянского протеста опознали воровку
Происшествия
В Брянске нашли погибшим пропавшего мужчину

Новости партнёров

Особенности социальной рекламы
Особенности социальной рекламы

Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. В статье 10 Федерального закона «О рекламе» поясняется, что рекламодателями в этих случаях могут выступать физические и юридические лица,  органы государственной власти, муниципальные органы, органы местного самоуправления. Основные направления такой  рекламы – социальная поддержка и защита граждан, информирование и помощь при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды, культурных ценностей и так далее.

Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»

Криминальный ретродетектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли, победитель фестиваля СanneSeries — шведский сериал «Партизан» и новые серии документального проекта «Девяностые» — главные эксклюзивные премьеры цифрового видеосервиса Wink, которые можно будет посмотреть уже в феврале.

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ.

В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана
В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в 2020 году. Все ее ключевые показатели выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых значений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.