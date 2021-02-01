Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату пенсий

Доплату за январь получили все неработающие пенсионеры региона.

Власти Брянщины выделили дополнительные 220 млн рублей на выплату страховых пенсий неработающим пенсионерам.

Дополнительные ассигнования понадобились, так как пенсии для этой категории их получателей с 1 января 2021 года увеличились на 6,3%.

Пенсию с учетом повышения получили все 270 000 пенсионеров Брянщины. Сумма была скорректирована автоматически, без обращений каждого получателя пенсии в ПФР.