Власти поздравили брянцев с Днем города

17 Сентября отмечается 78-я годовщина освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1036-летие основания Брянска.
Губернатор Александр Богомаз, глава Брянска Марина Дбар и мэр Александр Макаров поздравили брянцев с 78-й годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1036-летием основания Брянска.
«Этот праздник является для всех жителей региона олицетворением героизма, мужества и стойкости нашего народа… Сегодня Брянская область динамично развивается, укрепляет промышленный и сельскохозяйственный потенциал, вносит значительный вклад в рост экономики Российской Федерации. Наша главная опора — родная земля, ее богатейшее историческое наследие и, конечно, люди, которые любят свой край и трудятся ради его дальнейшего процветания», – в частности, говорится в поздравлении брянского губернатора.
«Тысячелетний Брянск, преодолев суровые испытания, сегодня идет в ногу со временем. Горожане, каждый на своём месте, стараются внести достойный вклад в общее дело социально-экономического развития областного центра. Отрадно, что сегодня брянская молодежь, продолжая созидательные традиции поколения победителей, становится более активной в общественной жизни, принимает участие в патриотическом и волонтерском движении, стремится создать вокруг себя, своей семьи и окружающих людей атмосферу комфорта, добра и здорового образа жизни», – обратились к горожанам Марина Дбар и Александр Макаров.
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