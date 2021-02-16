Власти пустят в Брянске автобусы и троллейбусы вместо отмененных маршруток

Мунципальному транспорту в Брянске увеличат частоту движения и продлят график работы.

В официальном сообществе Брянской области во ВКонтакте в очередной раз подняли тему транспортной реформы, которая должна начаться в областном центре летом. Как сообщалось ранее, планируется отменить маршрутки №№ 10, 28, 38 и 88.

Правительство региона пояснило в соцсети мотивы этого решения. Утверждается, что все отмененные маршруты дублируютя атвобуссами и троллейбусами уже сейчас. В частности, дублем маршрутки № 10 выступают муниципальный автобус №5 и троллейбус № 14, маршрутке № 28 — автобус № 37, вместо маршрутки № 38 будет курсировать автобус № 11, который соединяет Бежицкий и Фокинский районы города, а вместо маршрутки № 47 будет ходить автобус ф3 31. Альтернативу маршг=рутке № 88 составят автобусы №№ 48 и 99, которые обслуживает частный перевозчик.

Параллельно власти региона намерены продлить часы работы автобусов и троллейбусов в Брянске до полуночи. а график их движения сделать более плотным.