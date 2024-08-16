Во дворах Брянска появились таблички с QR-кодам

Во отремонтированных дворах Брянска появились таблички с QR-кодам для обратной связи от жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске в отремонтированных за два года по нацпроекту дворах появились таблички с QR-кодом. С их помощью жители могут поделиться мнением о качестве проделанных подрядчикам работ. Ссылка ведёт на интернет-платформу, где можно оставить отзыв и пожелания.

Так, такой возможностью воспользовался житель дома №14 по улице III Интернационала. Мужчина еще в разгар ремонта двора обеспокоился слишком высоким спуском с тротуара возле подъездов на дорогу. Но когда положили слой асфальта, бордюр перестал создавать проблемы для движения. А для маломобильных людей обустроены удобные заезды.