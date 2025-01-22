Во всех школах Фокинского района Брянска появились новые спортплощадки

На оперативном совещании в горадминистрации обсудили благоустройство города. Глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов доложил, что во всех школах района появились современные спортплощадки. В прошлом году их сделали в школах №35 и 57. А в школе №40 и лицее №27 обустроили беговые дорожки. А в гимназии №1 обновили хоккейный корт. Кроме того, в детских садах «Песенка», «Рябинушка» и «Машенька» установили спортплощадки для малышей. Еще в восьми образовательных учреждениях работы продолжаются.

Во всех школах Фокинского района Брянска появились новые современные спортплощадки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Быстрее и выше! На минувшей неделе Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта» в ЦФО – здесь прошёл чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике. Причём такие соревнования Смоленщина принимает уже более 10 лет. В этот раз участие в них приняли 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Нашу область представлял 101 спортсмен. В состязательную программу вошли 17 легкоатлетических дисциплин:

Главный праздник В регионе активно идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Предстоящее празднование обсудили на заседании регионального оргкомитета, которое состоялось под председательством губернатора Василия Анохина. «Приближающийся юбилей – это знаковое и чрезвычайно важное событие для страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен Президентом РФ

Под крышей дома: Как в регионе стимулируют спрос на жильё Повышение доступности комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов, сегодня одна из важнейших задач на всех уровнях власти. Первоочередные шаги по её реализации обсудили на совещании с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков, которое провёл губернатор Василий Анохин. Принятыми решениями глава региона поделился со смолянами. «Правительство области в

Осторожно, двери открываются! В прошлом году президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководству субъектов страны разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В соответствии с поручением главы государства в Смоленской области была проведена масштабная работа. В регионе за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах, где проживают почти 20 тысяч жителей. «Это на

Из чистого льна Региональные власти продолжают взятый ранее курс на возрождение и развитие льноводства. «К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. И важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. «Ещё в прошлом году правительство Смоленской области