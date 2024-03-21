Водителей фур на брянских трассах штрафуют за превышение весовых параметров

Водителей фур на трассах Брянской области штрафуют за нарушение весовых параметров. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

До 13 апреля на дорогах Брянской области ограничено движение для большегрузных автомобилей. Оно введено в период уменьшения несущей способности дорог и направлено на сохранение покрытия.

В этот период на дорогах работает передвижной пункт весового контроля. Во время рейдов сотрудники Госавтодорожного надзора контролируют исполнение водителями запретов. За нарушение весовых параметров транспорта на автомобилистов составляют протоколы об административном правонарушении. Владельцам фур также придется возместить ущерб, причиненный автодороге, в сумме более 100 тысяч рублей.