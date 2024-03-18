На брянских трассах ограничен проезд большегрузов

На брянских трассах почти на месяц ограничен проезд большегрузов. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

На региональных и межмуниципальных трассах Брянской области ограничили движение для большегрузных автомобилей. Запрет действует с 15 марта по 13 апреля. Он касается машин, у которых предельно допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны и более.

Ограничение вводят каждый год в начале весны в период уменьшения несущей способности дорог. Это нужно для сохранения покрытия в период весеннего паводка.

На трассах специалисты управления автодорог и автодорожного надзора будут проводить весовой контроль. Владельцы т

автомобилей, нарушившие запрет, должны будут возместить ущерб.

При этом ограничение движения не распространяются на международные перевозки, доставку продуктов, лекарства, топлива, грузов для сельского хозяйства и строительства соцобъектов. Проезд разрешен и машинам спецслужб, почты и дорожно-строительной технике.