Водопровод построили на двух улицах Володарского района Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода» на двух улицах Володарского района Брянска появился водопровод. Подрядчик «ЛюксОйл-СервисБрянск» проложили 284 метра коммуникаций. Вода теперь есть в частных домах №38, 40–а, 40–б, 55, 57, 59 по улице Кольцова и №25, 27 по улице Луговой.

Прокладку водопровода по частному сектору Володарского района начали в 2015 году. Работы провели по улицам 3–я Разина, Профсоюзов, Огарева, Радищева, Ново-Лесной. Там проложили свыше 2,2 километра труб.