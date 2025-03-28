Водоснабжение в Фокинском районе Брянска возобновят через час. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне произошёл прорыв на магистральной трубе холодного водоснабжения в Брянске. Чтобы устранить аварию специалистам горводоканала пришлось перекрыть и слить воду. Затем рабочие провели раскопки и обнаружили поврежденный участок трубы. Аварийно-восстановительные бригады всю ночь занимались устранением ЧП. Воду обещают дать через час.

По информации директора Брянского горводоканала Валентина Николаева, причиной аварии стал физический износ чугунной трубы.

В зону отключения попали жилые дома и нежилые здания, а также школы и семь из 17 детских садов Фокинского района. Школьники на этой неделе находятся на каникулах. А дошколят распределили по дежурным дошкольным учреждениям.