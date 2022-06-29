Воду на пяти официальных пляжах Брянска признали опасной

Купание в водоемах запретили.

Региональное Управление Роспотребнадзора в ходе лабораторных исследований обнаружило несоответствие гигиеническим нормативам СанПиН воды на пяти официальных пляжах Брянска из семи.

В Бежицком районе несоответствие выявили на Центральном пляже у больницы № 1; в Фокинском – на озере Мутном, где также открыт первый в Брянске частный пляж; в Володарском – у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, на озере ДСК и на карьере бывшего завода керамзитогравия.

С 30 июня купаться здесь запрещено. Информацию о результатах повторных исследований воды из открытых водоемов в мэрии обещают обнародовать дополнительно.

Таким образом, пока горожане могут официально купаться на Орлике-5 в Бежице и на озере ГРЭС в Белых Берегах.