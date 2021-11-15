Волонтеры доставляют продукты невакцинированным брянским пенсионерам
В регионе работает объединенный волонтерский штаб «Мы вместе».
В Брянской области работает объединенный волонтерский штаб «Мы вместе». Добровольцы оказывают помощь брянцам старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции.
Как сообщает региональное правительство, через федеральную горячую линию в штаб поступило более 50 заявок. В основном они связаны с доставкой льготных рецептурных лекарств.
Также в Брянской области работает региональная горячая линия. Благодаря ей жительнице села в Навлинском районе доставили дрова.
Заявки на доставку продуктов и лекарств можно оставить на единой федеральной горячей линии по телефону 8-800-200-34-11, а также региональной линии (4832) 36-11-76.