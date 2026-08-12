Организаторами выступили Фокинская районная администрация и управляющая компания «Великан».

Праздник «Дружные соседи» объединил жителей дома в Фокинском районе Брянска. Для них провели спортивно-игровую программу «Ходячая энциклопедия» от Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, анимационное представление «Лунный заяц» и дегустацию безалкогольной продукции. Концертную программу представили студия народного танца «Русский сувенир», кавер-группа «Фаэтон» и артисты ГДК железнодорожников. Все участники игр получили призы и сладкие подарки.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, также работала фотозона, посвященная 130-летию образования Фокинского района. Жители в соцсетях отметили, что их двор действительно самый дружный.