2026, 20 апреля 17:39
Фестиваль единоборств собрал более трёхсот участников в Клинцах
Фестиваль единоборств собрал более трёхсот участников в Клинцах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В субботу, 18 апреля, в городе Клинцы в 10-й раз прошёл фестиваль единоборств на Кубок Клинцовской епархии. Он посвящен 190‑летию со дня рождения святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского — выдающегося миссионера, основателя Православной церкви в Японии. 

Турнир открыли Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, председатель обллумы Валентин Суббот, Герой России, временно исполняющий обязанности замгубернатора Андрей Фроленков. На ковер вышли более 300 спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет из муниципалитетов Брянской области. Они состязались в самбо, дзюдо и каратэ.

В завершении турнира почётные гости вручили победителям и призёрам награды. 

Читайте также

Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе
20 апреля 16:37
Воспитатель брянского детсада «Жемчужинка» представит регион на всероссийском конкурсе
Семь наград завоевали брянские бойцы на всероссийском турнире в Подмосковье
20 апреля 15:37
Семь наград завоевали брянские бойцы на всероссийском турнире в Подмосковье
Пешеход попал под машину на трассе в Мглинском районе
20 апреля 14:33
Пешеход попал под машину на трассе в Мглинском районе

