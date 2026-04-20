2026, 20 апреля 17:39

Фестиваль единоборств собрал более трёхсот участников в Клинцах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В субботу, 18 апреля, в городе Клинцы в 10-й раз прошёл фестиваль единоборств на Кубок Клинцовской епархии. Он посвящен 190‑летию со дня рождения святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского — выдающегося миссионера, основателя Православной церкви в Японии.

Турнир открыли Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, председатель обллумы Валентин Суббот, Герой России, временно исполняющий обязанности замгубернатора Андрей Фроленков. На ковер вышли более 300 спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет из муниципалитетов Брянской области. Они состязались в самбо, дзюдо и каратэ.

В завершении турнира почётные гости вручили победителям и призёрам награды.