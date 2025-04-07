Воспоминания брянских ветеранов опубликуют при поддержки облдумы

Книгу с воспоминаниями брянских ветеранов опубликуют при поддержки облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с председателем комиссии Общественной палаты региона по вопросам культуры, развитию сетевых социальных сообществ и массовых коммуникаций, поэтессой и журналисткой Наталией Тимченко. Она презентовала книгу «80 лет Великой Победы. Воспоминания ветеранов». В ней собраны биографии и воспоминания ветеранов о войне и мирной жизни, а также уникальные фотографии. Спикер регионального парламента поддержал патриотический проект и призвал депутатов помочь автору с изданием книги.

«Слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина о том, что «мы обязаны защитить правду о Победе. Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», звучат для нас как призыв еще более бережно, трепетно относится к нашим уважаемым ветеранам, сохранять и передавать их воспоминания», — подчеркнул Валентин Суббот.