Возобновились авиаперелеты по маршруту Брянск – Симферополь

Рейсы выполняются дважды в неделю.

С 29 мая авиакомпания «ИрАэро» приступила к полетам по маршруту Симферополь – Брянск – Симферополь.

Рейсы выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам до 2 октября на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров. Билеты на рейсы уже в продаже.

Также из Международного аэропорта Брянск осуществляется регулярное авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Минеральными Водами, Сочи, Краснодаром и сезонное – с Анапой, Геленджиком, Симферополем, Ростовом-на-Дону и Волгоградом.