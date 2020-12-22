Врач из ковидной бригады брянской поликлиники ожидает спада пандемии весной

Медик, сама переболевшая коронавирусом весной, призывает брянцев не паниковать.

Региональный оперштаб по борьбе с рапространением коронавируса в Брянской области рассказал в своих коммуникационных каналах о враче ковидной бригады Брянской городской поликлиники №5 Елене Ковалевой, котороая не только столкнулась с инфекцией как врач, но и сама переболела ей весной.

— Мы ждем спада инфекции, об этом сказали и в Роспотребнадзоре, что по прогнозам весна следующего года будет благоприятной. Главное, надо настроиться на позитив! И не такие беды мы переживали, человечество справится с этим вирусом, начнет работать наша вакцина.

Не стоит поддаваться панике, ведь от этого страдают отношения в семье, да и само течение болезни намного осложняется. Из-за паники многие начинают искать народные средства – этого делать не надо! Мы справимся с эпидемией, и никакой вирус нам не будет страшен!, — сообщила врач Елена Ковалева.

Ранее мы сообщали, что наш сотрудник привился от коронавируса отечественной вакциной и рассказал о своих ощущениях в первые сутки после прививки.