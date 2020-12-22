Город32

Проверено на себе: брянский журналист привился от коронавируса

2020, 22 декабря 08:56 Общество
Проверено на себе: брянский журналист привился от коронавируса
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Сотрудник «Город 32» рассказал, как проходит вакцинация «Спутником V» в Москве, и о своих ощущениях в первые сутки после прививки.

Один из сотрудников редакции «Город 32» вчера прошел первый этап вакцинации от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Это произошло в одной из обычных поликлиник столицы, к которой он прикреплен как пациент в силу семейных обстоятельств.

Перед очередной поездкой в столицу я заглянул в мобильное приложение «Госуслуги Москвы» и увидел, что доступна запись на вакцинацию. Попробовал записаться — получилось. Знакомые, которые прививаоись на прошлой неделе, рассказывали, что от них перед вакцинацией требовали справку с работы, подтверждающую принадлежность к группе риска. Так получилось, что все они работают преподавателями. Однако отмечали, что врачи могли и закрыть глаза на отсутствие справки, только просили никому об этом не рассказывать. Не было проблем с вакцинацией, если кто-то из записанных не приходил. Вакцина после разморозки сохраняет свойства в течени огранченного времени, а одна упаковка рассчитана на пять пациентов. Поэтому критично использовать все дозы вовремя. Впрочем, вчера про справку никто уже и не вспомнил, видимо, в Москве уже и массовая вакцинация началась. Но ажиотажа в поликлинике нет: все по записи, с записью через интернет не было проблем тоже, — рассказал наш коллега.

Перед осмгтром врача нашего коллегу попросили заполнить заявление о согласии на прививку и отметить в списке, нет ли у него противопоказаний: различные аллергические реакции, хроничесвие заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы и другие — полный список занимает вертикальную страницу формата А4 (альбомный лист). Измерили температуру (сначала при входе в поликлинику, потом у врача), давление, посмотрели горло.

Давление едва не подвело. Некоторый мандраж перед прививкой присутствововал, впрочем, больше опасался, что пришел зря: или без справки с работы завернут — началась ли в столице массовая вакцинация, я из официальных сообщений и СМИ так и не понял — или со здоровьем что не так. Но обошлось. Врач посоветовала посидеть в коридоре, отдышаться, расслабиться и померить давление снова. Оно оставалось повышенным, но уже в допустимых пределах. Финальное решение оставалось за мной, и я сказал, что буду прививаться. Врач сразу записала на ввод второго компонента вакцины. Это должно произойти через три недели после введения первого, в моем случае — сразу после новогодних каникул, — продолжает рассказ он.

В кабинете, где непосредственно делают прививку, попросили подождать в коридоре — пока разморозится очередная порция вакцины, рассчитанная на пять человек. Затем пригласили на вакцинацию. Сам укол прошел незаметно. Тут же вручили сертификат, на который нужно было поставить печать у врача. Но перед этим полчаса посидеть в коридоре на случай возможных проблем.

Уже в коридоре ощутил в районе места укола легкое жжение — совем легкое, и было это недолго — от силы одна-две минуты. Ну и до вечера было ощущение некой аппатии. Уж не знаю, влияние ли это вакцины или просто устал и перенервничал. Но сегодня с утра уже все отлично, во всяком случае, пока, — рассказал наш коллега.

Свое решение пройти вакцинацию коллега пояснил тем, что в последнее время заболело, в том числе в тяжелой форме слишком много знакомых, включая близкое окружение, есть среди знакомых и умершие, а о вакцине отзывы в целом положительные — и не только в России.

 

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