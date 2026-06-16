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Общество

Врио губернатор Брянской области встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

2026, 16 июня 09:07
Врио губернатор Брянской области встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
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Врио губернатор Брянской области встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук накануне встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных и социально значимых проектов.

Компания  АО «Газпром энергосбыт Тюмень» создает в Брянской области интеллектуальную систему учёта электроэнергии бытовых потребителей. В прошлом году инвестиции превысили 1,2 млрд рублей, а на этот год выделено 803 млн рублей. 

Также компания провела модернизацию уличного освещения в Клинцах. Специалисты заменили более 4500 светильников.

«Как пример социально ответственного бизнеса компания оказывает поддержку образовательным, спортивным, социальным учреждениям региона. В их числе спортшкола «Луч» имени Виталия Фридзона, школа № 9 имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова в Клинцах, центры помощи детям в Жуковке и Карачевском районе», – отметил Егор Ковальчук.

Компания предложила построить картодром для учащихся областной школы-интерната имени Героя России А. А. Титова в городе Жуковке. 

«Проект важный и интересный, со своей стороны Правительство Брянской области окажет всю необходимую поддержку», — подчеркнул глава региона.

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