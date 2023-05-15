Всероссийские соревнования по самбо прошли в Брянске

Всероссийские соревнования по самбо «Памяти монаха-воина Александра Пересвета» впервые прошли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко в минувшие выходные прошли Всероссийские соревнования по самбо «Памяти монаха-воина Александра Пересвета». Мероприятие проводится в областном центре впервые. На соревнования собратились около 200 юных самбистов 14–16 лет из Брянска и Брянской области, Москвы и Московской области, Калужской, Смоленской, Архангельской, Ивановской, Курской и Тверской областей, Кирова, Воронежа, Чебоксар и Тюмени.

«Очень символично, что сегодняшние соревнования по самбо посвящены памяти нашего, брянского воина и монаха Пересвета. Он сыграл важную роль в Куликовской битве. За свои подвиги монах причислен к лику святых, и память о нем живет и сегодня. Мы обязаны вместе помнить нашу историю. Мы с вами должны понимать насколько это важно, а порой и жизненно необходимо», – отметил заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин.