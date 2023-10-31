Встреча участниц офиса «Мама-профи» пошла в Брянске

Переобучение в рамках нацпроекта обсудили на встрече участниц офиса «Мама-профи» в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Брянске в Кадровом центре «Работа России» прошла встреча участниц офиса «Мама-профи». Замначальника отдела по работе с работодателями центра Елена Бурова рассказала о профессиональном обучении и допобразовании, которое могут получить женщины по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Участницы узнали о направлениях и формах, условиях и сроках.

Кроме того, о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовке рассказала начальник отдела профориентации и трудоустройства Брянского филиала РАНХиГС Оксана Евсеева.