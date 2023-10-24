Второй класс правоохранительной направленности открыли в брянском лицее

Второй класс правоохранительной направленности открыли в лицее № 2 Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Под патронажем региональной полиции в Брянском городском лицее № 2 имени Ломоносова в прошлом году открылся класс правоохранительной направленности. Теперь в учебном заведении их два — 6 «А» и 5 «Б».

Пятиклассникам сотрудники полиции о совместных мероприятиях с их старшими товарищами. В прошлом году школьники побывали на экскурсиях в подразделениях полиции и на градообразующих предприятиях. Правоохранители провели для ребят занятия по основам юриспруденции, психологии, медицине, физической, огневой и строевой подготовке.

Ученики профильный классов будут постепенно узнавать о профессии полицейского.