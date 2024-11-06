Вторую часть издания о народном костюме презентовали в Брянске в рамках акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В День народного единства во Дворце культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество» прошла акция «Ночь искусств». Там презентовали вторую часть издания «Традиционный народный костюм Брянской области конца XIX – начала XX века».

Книгу участники проекта посвятили замдиректору центра «Народное творчество» Оксане Ястребовой. Она работала над первой и готовила к изданию вторую часть издания. Женщина погибла в аварии в конце прошлого года. Книгу вручили дочери Оксане Ястребовой Александре. А её коллеги исполнили в её честь произведение на стихи Иннокентия Анненского «Среди миров в мерцании светил».

Коллективы центра «Народное творчество», Брянского краеведческого музея и областного художественного музейно-выставочного центра получили благодарственные письма от заместителя Губернатора Брянской области за популяризации народной культуры. Также благодарность получил автор фотографий, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Костас Асимис.

Творческой группе, консультантам и партнерам проекта, а также руководителям учреждений культуры и муниципалитетов, неравнодушным жителям вручили благодарности департамента культуры и центра «Народное творчество» за помощь в реализации проекта.