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Образование

Выпускница брянской гимназии набрала 200 баллов на ЕГЭ

2026, 18 июня 14:36
Выпускница брянской гимназии набрала 200 баллов на ЕГЭ
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Выпускница брянской гимназии набрала 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

В Брянской области по итогам основного периода Единого государственного экзамена в 2026 году определилась первая двухсотбалльница. Выпускница гимназии № 6 Брянска София Волкова показала высший результат по русскому языку и литературе. Девушка с отличием окончила Брянскую художественную школу и планирует поступать на направлении «Художник-график» в Санкт-Петербурге. Она планирует заниматься оформлением книг.

Также 200 баллов на ЕГЭ на двоих набрали сестры Сиваевы из Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина.  Анна получила высший результат по русскому языку, а Софья – по химии.

Всего по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 34 выпускника Брянской области.

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