Выпускники школ Брянщины будут сдавать экзамены в конце мая

Рособрнадзор решил снова облегчить жизнь юным брянцам, которые не планируют поступать в российские вузы.
Рособранадзор опубликовал на своем официальном сайте даты государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) на 2021 год для 11-классников всей страны, включая Брянскую область, которые не планируют поступать в 2021 году в российские вузы. ГВЭ по русскому языку и математике для них пройдут с 24 по 28 мая.
Повторно сдать ГВЭ те, кто не сможет сделать это в установленные сроки, смогут с 3 по 17 сентября.
Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в этом году в российские вузы, в этом году можно будет не сдавать предметы по выбору. А лицам с ограниченными возможностями, детям-инвалидам и инвалидам, чтобы получить аттестат за 11 класс, будет достаточно сдать только ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.
Не сдавать ЕГЭ выпускникам российских школ, которые на планируют поступать в вузы, власти разрешили в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. Но для тех, кто намерен продолжить образование в российском вузе, ничего не меняется — придется сдавать ЕГЭ.
Не проходить внешнюю независимую оценку (ВНО, украинский аналог ЕГЭ) выпускникам 11 классов, не поступающим в вузы, разрешили в прошлом году и власти Украины. Аттестаты таким выпускникам выдавали на основании итоговых годовых оценок. Этой возможностью воспользовались, в частности, выпускники украинских школ, которые планировали продолжать образование в Европе, где в каждой стране действуют свои правила приема, а в некоторых можно поступить в вуз и без экзаменов, и обязательен школьный аттестат страны происхождения, но результаты ВНО, как и ЕГЭ, недействительны.
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