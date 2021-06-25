Выпускные в Брянской области пройдут без развлекательных мероприятий

Выпускников поздравят с соблюдением ограничительных мер.

В Брянской области вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди подростков. В этой связи главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова заявила о необходимости усилить ограничительные меры, в том числе при проведении последних звонков и выпускных.

По словам Трапезниковой, при вручении аттестатов необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Время торжественных церемоний в брянских школах сократят, а банкеты можно проводить только на 30 человек и строго до полуночи без развлекательных мероприятий.

Также Людмила Трапезникова предложила вернуться к приему посетителей в МФЦ по предварительной записи с целью недопущения скопления людей в помещениях центров.

«Это минимально необходимые меры, и, видимо, придется готовиться к новым ограничениям. Заболеваемость и смертность, по данным оперативного штаба, растут. Но многие не спешат прививаться. Да и масочный режим соблюдают далеко не все. Поэтому, к сожалению, мой прогноз неутешителен. Если ситуация не изменится, новых ограничительных мер не избежать», – считает лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов.