Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на трассе «Брянск – Смоленск» – Бежица

2026, 05 мая 18:07

Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на трассе «Брянск – Смоленск» – Бежица. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Почти километр трассы «Брянск – Смоленск» – Бежица ремонтируют специалисты в Брянском районе. Рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке верхнего слоя покрытия. Автодорога «Брянск – Смоленск» – Бежица проходит от улицы академика Сахарова в Брянске до выезда на федеральную автодорогу Р-120. Она обеспечивает кратчайший въезд в областной центр со стороны Смоленска. Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».