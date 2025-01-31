Выставка «Герои нашего времени» открылась в Брянской областной думе

Выставка «Герои нашего времени» об участниках СВО открылась в Брянской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В Брянской областной думе открылась экспозиция «Герои нашего времени». Она посвящена участникам СВО, а также рассказывает об исторической связи Брянщины, Донбасса и территории современной Украины. На стендах – информация о строительстве оборонительных сооружений, помощи жителям русского Донбасса. Также на выставке представлены образцы уничтоженной вражеской техники и предметы из воинского арсенала, портреты погибших в ходе СВО брянцев.

Выставку подготовили сотрудники Брянского государственного краеведческого музея, регионального отделения Союза художников России и профильного комитета Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.

Первыми посетителями стали спикер Валентин Суббот, депутаты областной Думы и Госдумы, а также сенаторы от региона. Сотрудник музея рассказал о воинах, освобождающих территорию нынешней Украины — исторические земли Русского государства — от нацистов.

«Каждый портрет — это отдельная история героизма и мужества верных сынов Отечества, отдавших жизнь за Родину, за всех нас. Память о них увековечена в картинах, в других произведениях искусства, чтобы потомки знали подлинных Героев нашего времени и не забывали историю своей страны», — подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот.