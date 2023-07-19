Выставка о Валентине Динабургском открылась в брянской библиотеке

В библиотеке Брянска открылась выставка в память о Валентине Динабургском. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

О поэте, фронтовике, директоре и вдохновителе парка имени Толстого Валентине Динабургском слышал кадждый брянец. В память о Почетном жителей города в детской библиотеке №4 открыли выставку.

Читатели познакомятся с рассказами из жизни Валентина Давыдовича. Также посетили увидят издания его поэзии и прозы, посвященных Великой Отечественной войне и природе.

Экспозиция будет работать до 28 июля.

Возрастные ограничения 6+