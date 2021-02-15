Выставка художников с Брянщины открылась в Индии (ВИДЕО)

В субботу 13 февраля 2021 года проведено 1- е открытие Выставки детского искусства России участников фестиваля «Я рисую свой мир и дарю его вам» » в парке Санголли Райанна, Субраманья Нагар, города Бангалор (Индия).
Это проходило в рамках проекта «Я-частичка России!» Брянской региональной общественной организации «Художники-детям». Организатор этого праздника в Индии господин Джаяпракаш Агк (Jayaprakash Agk) вместе со своей дочерью Лакшми Шри (Lakshmi Shree) в костюмах Брянской области приветствовали гостей выставки. Были поздравления из российского города Новозыбкова в онлайн формате для всех участников выставки. “Мы делаем одну и ту же выставку в разных местах. В школах, колледжах и некоторых общественных местах. Мы также везем это в деревни.” сказал наш индийский друг господин Джаяпракаш Агк (Jayaprakash Agk).
Для индийских участников это было открытие культуры Брянской области из такой огромной страны как Россия. Прекрасная идея проекта, когда гости выставки одевают брянские костюмы и вживаются в образ другой культуры и знакомятся с рисунками брянских, башкирских, кузбасских , татарских юных художников . Это новая форма содействия понимания культур других народов.
Проект «Я— частичка России!» реализуется в г. Новозыбкове Брянской области с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества .
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