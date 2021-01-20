Художница из Новозыбкова стала академиком

Преподавателя Новозыбковской детской художественной школы приняли в Международную академию современных искусств.

Преподаватель и завуч детской художественной школы в Новобыбкове Елена Целобанова получила звание академика Международной академии современных исскусств (МАСИ).

Как сообщает местный литературно-художественный сайт «Зыбчане», решение о принятии художницы с Брянщины в академики было принято по итогам IX и Х сезонов конкурса «Art.Excellence.Awards».

Целобанова состоит в Союзе художников России и возглавляет секцию художников в объединении «Зыбчане». Она является многократным лауреатом различных премий и конкурсов в области изобразительного искусства.