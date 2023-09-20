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Яблоки начали собирать в «Брянском саду»

2023, 20 сентября 16:08 Общество
Яблоки начали собирать в «Брянском саду»
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Сбор урожая яблок стартовал на предприятиях  «Брянский сад». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Более четырех лет компания «Брянский сад» реализует инвестпроект в Клетнянском районе . На территории в 270 гектаров растут около миллиона саженцев пяти сортов яблонь интенсивного типа. 

В прошлом году садоводы собрали 600 тонн яблок. В этом ожидают большой урожай. Несмотря на заморозки, выпавшие на цветение в конце мая, яблоки на деревьях есть. 

Предприятие строит фруктохранилище. Проект рассчитан несколько лет и на 18 тысяч тонн яблок.

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