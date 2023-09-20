Яблоки начали собирать в «Брянском саду»

Сбор урожая яблок стартовал на предприятиях «Брянский сад». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более четырех лет компания «Брянский сад» реализует инвестпроект в Клетнянском районе . На территории в 270 гектаров растут около миллиона саженцев пяти сортов яблонь интенсивного типа.

В прошлом году садоводы собрали 600 тонн яблок. В этом ожидают большой урожай. Несмотря на заморозки, выпавшие на цветение в конце мая, яблоки на деревьях есть.

Предприятие строит фруктохранилище. Проект рассчитан несколько лет и на 18 тысяч тонн яблок.