Миллион яблонь растут в «Брянском саду»

Миллион яблонь растут на предприятии «Брянский сад». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Шесть лет назад на месте леса в Клетнянском районе разбили яблоневый сад. В прошлом году предприятие собрало урожай в 600 тонн.

«Брянский сад» начинался со 140 гектаров, сейчас площадь — в два раза больше, высажен 1 миллион яблонь, на пике урожайности каждая яблоня дает по 15-18 кг плодов, а срок жизни такого сада — 25 лет. В прошлом году, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков и полностью перейти на импортозамещение, здесь было решено организовать свой питомник саженцев. А на площади 2,4 га растут около 130 тысяч саженцев яблони и вишни. В будущем площадь сада планируется увеличить до 1 тыс. га, плодопитомника — до 10 га, а к яблоням и вишне добавятся груши, сливы и черешни», – рассказал Александр Богомаз.

Также предприятие начинает строительство фруктохранилища на 18 тысяч тонн продукции.

«В этом году будет введена в эксплуатацию 1-я очередь хранилища объемом 3 тыс. тонн. Но самое главное, что не может не радовать, в «Брянском саду» работают люди, которые по-настоящему живут своим делом, болеют за него душой, поэтому и получают результат от своей работы», – подчеркнул Александр Богомаз.