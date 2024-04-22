Ярмарки искусственных цветов к Пасхе открыли в Брянске

Ярмарки с искусственными цветами к Пасхе и празднику Радоницы открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
5 мая православные отметят Пасху, а 14 мая – Радоница. В преддверии праздников в Брянске открыли ярмарки с искусственными цветами. Они работают во всех районах города.
Бежицкий район:
— на территории, прилегающей к кладбищу по ул. Почтовой;
— на территории перед въездными воротами кладбища п. Антоновка;
— на повороте к кладбищу п. Бежичи, пересечение ул. Делегатской и 2-го пер. Демьяна Бедного;
— ул. Федюнинского, около дома №1;
— ул. Ульянова, около дома №124.
Советский район:
— ул. Красноармейская, около дома №105, вдоль ограждения Центрального кладбища;
— перед въездными воротами Центрального кладбища со стороны ул. 2-й Почепской;
— ул. Красноармейская, поворот на гаражное общество «Трудовик»;
— ул. Красноармейская, около дома №158 (остановка «Завод «Кремний»);
— ул. Красноармейская, около дома №61, привокзальная площадь автовокзала;
— пр-т Станке Димитрова, остановка «Областная больница» (чётная сторона);
— ул. Красноармейская, около дома №76;
— ул. Спартаковская, около дома №63.
Фокинский район:
— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Волочаевской;
— площадка по ул. Волочаевской, около дома №2А
— проспект Московский, около дома №5
Володарский район:
— площадка перед домом по ул. Пушкина, 85
— на территории перед кладбищем по ул. Профсоюзов;
— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Абашева;
— ул. Абашева, около дома №100;
— на территории перед кладбищем п. Большое Полпино.
Торговые площадки работают ежедневно с 8 до 19 часов. Они будут работать до 14 мая.
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