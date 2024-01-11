В теплицах Брянска высадили более 15 тысяч тюльпанов к 8 Марта. Об этом сообщили в городской администрации.

В городском тепличном хозяйстве готовятся к весне. 3 января сотрудники вышли на работу. За три дня они высадили 15 500 луковиц тюльпанов в специально подготовленные ящики с опилками и торфяным грунтом.

«До 9 февраля растения будут выдерживаться при температуре + 7 градусов. В этот день мы повышаем температуру в теплице до +20 градусов, начинаем вместе с поливом использовать специальную минеральную подкормку», — рассказала специалист отдел тепличного хозяйства дорожного управления города Брянска Татьяна Труфанова.

В теплицах выращивают десять видов тюльпанов красных, жёлтых, фиолетовые и красно-белые. Первые тюльпаны начнут срезать в День Защитника Отечества. Дожидаться покупателей цветы будут в погребах.