Более 220 тысяч цветов высадят в Брянске весной и летом

Более 220 тысяч цветов высадят коммунальщики на улицах Брянске весной и летом. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2023 году в Брянске в теплое время года улицы украшали около 180 тысяч цветов. В этом году специалисты городского тепличного хозяйства планируют установить рекорд. На улицах высадят более 220 тысяч тюльпанов, бархатцев, бегоний, сальвий, агератумов и петуний. Столько цветов на клумбах областного центра ранее не распускалось.

К весенней посадке идёт активная подготовка. Так, уже взошла рассада бегонии.