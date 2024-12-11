Ёлка Брянской области участвует во всероссийском проекте в Кирове
Ёлка Брянской области участвует во всероссийском проекте в Кирове. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В городе Кирове стартовал проект «Новогодние ели России». Там представлено более 100 деревьев из всех регионов России.
Наряд для ёлки Брянщины подготовили сотрудники областного методического центра «Народное творчество». Дерево нарядили шарами с фигурками кукол в народных костюмах, снежинками из лозы, валенками с традиционным орнаментом, гирляндой с изображением вышитых карт и лоскутных одеял Брянской земли. Послы гостеприимства рассказывают посетителям о истории и культуре родного края.