Ёлочные базары начнут работать в Брянске
Ёлочные базары начнут работать в Брянске на будущей неделе. Об этом сообщили в городской администрации.
Брянск продолжает готовиться к Новому году. С 14 декабря в областном центре откроются ёлочные базары. На ярмарках будут продавать живые ели, сосны и хвойные ветки. Почти два десятка площадок будут работать по всему городу:
Советский район:
— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)
— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
— ул. С. Перовской, около дома №48
— ул. Советская, напротив дома №52
— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»
— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11
— ул. Дуки, около дома №33
— пересечение ул. Горббатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»)
— ул. Спартаковская, около дома №130
Бежицкий район:
— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной
— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108
— ул. Федюнинского, около дома №1
— ул. Ульянова, около дома №124
— ул. Литейная, около дома №48/126
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)
— на пересечении улиц Шолохова и Полесской
Володарский район:
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»
— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85
— ул. Фосфоритная, напротив дома №19
Базары будут работать ежедневно до 31 декабря с 8 до 19 часов.