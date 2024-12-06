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Ёлочные базары начнут работать в Брянске

2024, 06 декабря 10:18 Общество
Ёлочные базары начнут работать в Брянске
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Ёлочные базары начнут работать в Брянске на будущей неделе. Об этом сообщили в городской администрации. 

Брянск продолжает готовиться к Новому году. С 14 декабря в областном центре откроются ёлочные базары. На ярмарках будут продавать живые ели, сосны и хвойные ветки. Почти два десятка площадок будут работать по всему городу:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. С. Перовской, около дома №48

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11

— ул. Дуки, около дома №33

— пересечение ул. Горббатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»)

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Ульянова, около дома №124

— ул. Литейная, около дома №48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85

— ул. Фосфоритная, напротив дома №19

Базары будут работать ежедневно до 31 декабря с 8 до 19 часов.

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