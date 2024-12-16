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Ёлочные базары открылись в Брянске

2024, 16 декабря 14:21 Общество
Ёлочные базары открылись в Брянске
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В Брянска за две недели до Нового года начали работать ёлочные базары. Об этом сообщили в городской администрации.

 

Через 15 дней вся страна будет отмечать Новый год. В минувшую субботу в областном центре начали работать ёлочные базары. На ярмарках торгуют живыми елями, соснами и хвойными ветками.

В Брянске вплоть до Нового года с 8 до 19 часов будут работать почти два десятка площадок:

Советский район:

— ул. Крахмалёва, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. С. Перовской, около дома №48

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11

— ул. Дуки, около дома №33

— пересечение ул. Горббатова и ул. Войстроченко (напротив магазина «Керамоград»)

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной;

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108;

— ул. Федюнинского, около дома №1;

— ул. Ульянова, около дома №124;

— ул. Литейная, около дома №48/126.

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»);

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской.

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85;

— ул. Фосфоритная, напротив дома №19

 

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