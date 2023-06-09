Юные брянцы получили паспорта в сквере

Юные брянцы получили первые паспорта в сквере. Об этом рассказали в городской администрации.

В преддверии Дня России в сквере Карла Маркса прошло мероприятие «В судьбе России – моя судьба». Там юные жители Советского района, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

«Сегодня вы получили самый главный и самый важный документ – паспорт. Он не только удостоверяет личность. Он подчеркивает принадлежность к великому государству, стране со славным прошлым и светлым будущем. Несите достойно звание гражданина Российской Федерации», — сказал исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семенов.