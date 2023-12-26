Юные брянские спасатели принесли первую клятву Отечеству

Кадеты пожарно-спасательных классов школы Карачевского района принесли первую клятву Отечеству. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В новом учебном году в Вельяминовской школе имени Л.С. Филина Карачевского района открылись два кадетских пожарно-спасательных класса. Ученики пятого и шестого классов стали кадетами МЧС России. В конце декабря они торжественно принесли свою первую клятву Отечеству.

Занятия для ребят каждую неделю проводят пожарные, спасатели и специалисты подразделений МЧС России. Они рассказывают о своей работе и обучают школьников первым навыкам спасения.