Юные брянские спортсмены начали лето с зарядки

Юные брянские спортсмены из Дворца единоборств начали лето с зарядки. Об этом рассказали в аккаунте учреждения ВКонтакте.

Воспитанники спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко перешли на летний график занятий. Каждый будний день у них начинается с зарядки около главного входа в здание. А затем в их расписании тренировки, спортивные игры, бассейн, а также культурно-массовые мероприятия. Весь июнь так проведут около 150 юных спортсменов.

1 июня к зарядке присоединились сотрудники Дворца единоборств имени Артема Осипенко. В честь Дня защиты детей они подарили ребятам мыльные пузыри.