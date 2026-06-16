Юные брянские журналисты победили на фестивале «Волжские встречи-36»

2026, 16 июня 08:34

Юные брянские журналисты победили на фестивале «Волжские встречи-36». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тверской области на прошлой неделе прошёл фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-36». Участие в нём приняли почти 800 начинающих журналистов из 56 регионов России и Республики Беларусь.

Для ребят прошли более 300 мастер-классов, тренингов и творческих встреч. Юные журналисты создали свыше 700 текстов, сюжетов, роликов, киноработ, мультфильмов и фотоотчетов.

По итогам конкурса в рамках фестиваля победу одержали воспитанники студии «Визард» из Брянска. Они получили кубок в номинации «Медиафлагман».